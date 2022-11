Arriva la sagra delle castagne e del Vino Nuovo 2022 al Circolo “Su nuraghe” di Alessandria. L’appuntamento è fissato per domenica 20 novembre alle ore 17.00 presso il salone Luigi Selis della sede sociale, in via Sardegna 2.

La castagna che per secoli è stato il nutrimento povero delle comunità montane è diventata ormai la principessa delle tavole d’autunno cittadine.

Domenica prossima ad Alessandria le caldarroste fumanti saranno accompagnate dal vino novello della Cantina Sociale di Mantovana (AL) e dalla musica tradizionale sarda dell’organetto di Gian Nicola Fresu di Bultei (SS). Il musicista attualmente vive a Torino per seguire gli studi Universitari.

Le qualità organolettiche del vino saranno illustrate da Gian Luigi Corona, Presidente dell’ONAV della Provincia di Alessandria.

Il potere suggestivo esercitato dalle castagne come emblema della lontana terra natia, sarà moltiplicato negli emigrati da quello altrettanto evocativo generato dall’organetto di Fresu..

Quello di domenica, insomma sarà un gioioso incontro conviviale venato da un pizzico di nostalgia.

La serata è aperta anche ai non sardi. Per maggiori informazioni telefonare al 331-3649534,