Il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri (CUFA), in collaborazione con il Ministero della Transizione Ecologica, ha promosso il progetto nazionale di educazione alla Legalità ambientale denominato “ Un albero per il futuro ”, che prevede, nel triennio 2021-2023, la donazione alle Scuole di tutta Italia di circa 50.000 piantine prodotte nei vivai dei Reparti Carabinieri del Comando Tutela Biodiversità.

Lo scopo è coinvolgere gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado in un percorso volto alla “creazione” di un “bosco diffuso” in tutta Italia, georeferenziato su una mappa digitale mediante apposita APP, che crescerà negli anni e che costituirà nel futuro un prezioso serbatoio di anidride carbonica.

Si vuole promuovere, tra le nuove generazioni, la tutela ambientale e la ricerca di stili di vita più sostenibili al fine di rendere i giovani più consapevoli del contributo degli alberi nella lotta alla crisi climatica e l’insostituibile ruolo che svolgono per la tutela dell’intero ecosistema e della biodiversità. In analogia a quanto avvenuto lo scorso anno, anche per il 2022 questo progetto fa da cornice alla tradizionale Giornata nazionale degli alberi e Festa dell’albero, la cui data ufficiale è il 21 novembre di ogni anno, per la quale il Gruppo Carabinieri Forestale di Alessandria e tutte le dipendenti Stazioni, unitamente a tutte le strutture periferiche del CUFA (Gruppi, Reparti, Stazioni, Nuclei ecc.), nella settimana dal 21 al 26 novembre p.v., organizzeranno, alla presenza e con la collaborazione delle autorità locali, delle scolaresche e delle associazioni, cerimonie di messa a dimora di piante forestali autoctone durante le quali i Carabinieri Forestali svolgeranno attività di sensibilizzazione, divulgazione ed educazione ambientale. Per tale iniziativa, i Carabinieri Forestali saranno presenti in almeno 1.000 località con circa 5.000 piante messe a dimora.