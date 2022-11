SABATO 12 NOVEMBRE

Tortona: al centro commerciale Oasi Ottava edizione della “Fiera degli antichi mestieri”

Tortona: fino al 20 novembre alla sala Giovani del teatro Civico in via Ammiraglio Mirabello mostra della pittrice Nicoletta Gatti, tortonese di nascita, che presenta gli esiti di un viaggio d’arte che si arricchisce di una nuova importane tappa, dopo le esposizioni a Madrid, Berlino, Genova e alla Permanente di Milano. Una tappa alle origini della propria vocazione: è, infatti, grazie al padre Umberto, pittore tortonese, che l’artista ha trovato le ragioni di una personale vocazione. Una ricerca che, partita dagli studi sulle prospettive architettoniche all’Accademia delle Arti Applicate a Milano, è approdata sui terreni della pittura con le lezioni alla Scuola d’Arte ArVima di Pavia e al corso di cromatologia di Marco Casentini all’Accademia di Brera di Milano. Orario di apertura: dal martedì alla domenica dalle ore 16 alle ore 19

Tortona: Fino al 18 dicembre in via Seminario 7 il Museo Diocesano di Tortona organizza una mostra su San Marziano Patrono di Tortona. orario apertura ♦ giovedì e venerdì dalle 9:30 alle 12:30 (su prenotazione) ♦ sabato e domenica dalle 16:00 alle 19:00 da maggio a settembre, dalle 15:30 alle 18:30 da ottobre ad aprile. Info ► www.muditortona.net ► Ufficio Beni Culturali tel. 0131.816609 (dal lunedì al venerdì mattina) beniculturali@diocesitortona.it

Tortona: fino al 9 gennaio a Palazzo Guidobono mostra “Paesaggi, scorci, vedute” ORARI APERTURA da giovedì a domenica dalle ore 16 alle 19. La mostra rientra nell’ambito del progetto “Scopri Tortona” e, con le stesse modalità di “Ritratti Autoritratti Figure” allestita la scorsa primavera, intende essere un’occasione per tributare doverosa gratitudine ai donatori delle opere che hanno arricchito la quadreria civica e per rendere fruibile ai cittadini una serie di dipinti incentrati sul paesaggio, selezionati dal patrimonio delle Civiche Raccolte d’Arte e, in alcuni casi, mai esposti al pubblico.

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: tel. 0131 822965 – info@fondazionecrtortona.it.

DOMENICA 13 NOVEMBRE

Tortona: in piazzetta Gambara, 1 alle ore 14:30 presso l’Istituto Santachiara torneo benefico di Burraco a favore del service “Io, donna, scelgo la vita” organizza Lions Clubs International Tortona Castello

Tortona: alle 17,45 presso la sala concerti dell’Accademia di Musica Lorenzo Perosi in viaPernigotti 12 concerto gratuito dal titolo “Note d’autunno” con il soprano Virginia Bonelli e Omar Al Deek al pianoforte

