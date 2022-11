In questi giorni è venuto a far visita al Circolo di Lettura di Tortona, il Prof. Giuseppe Tardivo, Professore Ordinario di Economia dell’Universita’ di Torino nonché membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione CRT di Torino che ha espresso un vivo apprezzamento per la città di Tortona, per la Pinacoteca della Fondazione Cr Tortona e per il Circolo di Lettura.

Lo ha accolto Giovanni Ferrari Cuniolo, Presidente del Circolo di Lettura nonche’ Presidente del Consiglio Comunale della citta’ di Tortona, ringraziando la Prof.ssa Chiara Parente per aver portato l’illustre Prof. Tardivo ed ha sottolineato l’importanza di fare rete con le altre istituzioni e realta’ presenti nella nostra Regione volte alla crescita di Tortona e delle sue eccellenze nel panorama Regionale.