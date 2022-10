A causa dell’evento accidentale che ha visto uno sversamento di vernice in alveo al torrente Scrivia, si è attivata una campagna di analisi e monitoraggio straordinaria, tesa a garantire la potabilità dell’acqua emunta lungo il corso del medesimo corpo idrico.

Al momento sono in atto operazioni di riduzione dei prelievi e messa in sicurezza delle fonti più prossime all’area interessata dall’evento.

Si invita quindi tutta l’utenza servita ad un uso oculato della risorsa in quanto potranno esserci possibili riduzioni delle portate immesse in rete con conseguenti cali di pressione. Seguiranno aggiornamenti non appena disponibili.

Gestione Acqua