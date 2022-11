La rassegna “A Novi d’autunno: viaggi, storia, scienza e attualità” si chiude giovedì prossimo, 17 novembre 2022, con un incontro che coniuga gli ultimi due aspetti contenuti nel titolo che le abbiamo scelto di dare.

Con la guida del nostro esperto, Ettore Vecchione, parleremo di rifiuti, e di come essi costituiscano un problema che tocca la nostra attualità quotidiana a tutti i livelli, da quello domestico a quello istituzionale, e di come la scienza e la tecnologia disponibili possano offrire delle possibili soluzioni:

il tutto, come sempre, nello stile chiaro e divulgativo tenuto durante tutte le serate, dato che il nostro obiettivo è quello di illustrare l’argomento, in questo caso come affrontare il problema dei rifiuti prima che diventi (dove ancora non lo è) un’emergenza, mettendo in fila tutte le opzioni possibili in modo che chi partecipa possa poi, autonomamente e a ragion veduta, fare le proprie personali valutazioni.

Come scrisse Luigi Einaudi, che fu Presidente della Repubblica Italiana dal 1948 al 1955 e, prima di allora, apprezzato Ministro e servitore dello Stato: “Conoscere per deliberare”.

Questo incontro, ultimo della serie dell’autunno 2022, sarà un “arrivederci” all’anno successivo e, soprattutto, un “grazie” a tutte e a tutti coloro che, partecipando, hanno gratificato lo sforzo organizzativo di chi, volontarie e volontari, ha messo a disposizione gratuitamente, occasioni di conoscere il nostro passato e di riflettere su ciò che ci aspetta nel nostro futuro.