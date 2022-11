Domenica sera 27 novembre alle ore 21 si terrà presso la chiesa di Santa Maria del Carmine ad Alessandria il concerto corale “Casa di pace e non cortile di guerra” in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Tre i cori che si avvicenderanno in questo momento di riflessione introdotti dalla voce recitante di Marina Nicole Zanni: VivAlcoro, la Corale Città di Acqui Terme e la Corale Novese.

L’evento è stato coordinato dal consigliere di ACP, Raffaella Tassistro, e dalla Presidente del Club Soroptimist di Alessandria, Valeria Moratti.

Analoga iniziativa si realizzerà anche nel Duomo di Torino e nel Duomo di Cuneo, organizzata da Associazione Cori Piemontesi in collaborazione con i Club Soroptimist delle rispettive province.

Un progetto di rete, dice il Presidente Regionale di ACP, Ettore Galvani, che si auspica possa ampliarsi nei prossimi anni a tutte le province e che si affianca alle altre iniziative messe in essere per supportare con la presenza attiva questa situazione di disagio purtroppo sempre troppo presente nelle nostre comunità. Sensibilizzare e diffondere questo messaggio con le suggestioni che solo la voce, cantata e recitata, ha la forza di trasmettere.