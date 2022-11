L’archeologo Ferdinando Caputi (direttore nazionale Cisrei Italia) è atteso al Polo culturale internazionale di Marengo al talk “Marengo di Giovedì” (giovedì 10 alle 17) sulla spedizione militare francese stesa dall’Armée d’Oriente (1798 – 1801) per conquistare l’Egitto: “La Campagna d’Egitto di Napoleone e la scoperta della stele di Rosetta” è il titolo della dissertazione esposta dall’illustre relatore.

A Marengo dunque si parla dell’Egitto proprio in concomitanza del summit Cop27 (o Conference of Parties), la Conferenza Onu sul cambiamento climatico (dal 6 al 18 novembre a Sharm El-Sheikh) di 197 Stati al mondo firmatari di conferenza quadro Ue sull’ambiente che avviene tra forfait clamorosi di Cina e Russia e la partecipazione inattesa di Giorgia Meloni (presidente italiano del Consiglio dei Ministri). La richiesta di Paesi poveri per istituire il fondo per finanziare la cura ai disastri climatici con danni superiori a decine di mld di $ è lineare al target “Loss and damage” mirato a ridurre il global warming a 1,5° e monitorare l’emissione di CO2.La conoscenza diffusa dalla storia può donare più libertà all’uomo e, così, il polo internazionale di Marengo promuove la cultura e la comunità energetica per ridurre l’inquinamento.