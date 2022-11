La situazione è incredibile e quando abbiamo appreso che ogni giorno il Comune di Tortona incassa 2.264 euro per multe effettuate dalla Polizia Municipale per violazioni al codice della strada siamo quasi trasaliti.

La cifra è sorprendente, soprattutto perché – come noto – gli agenti della Polizia Municipale prima di staccare il foglio con la fatidica multa, attendono sempre qualche minuto e se in quel lasso di tempo arriva il proprietario con delle giustificazioni plausibili spesso sono comprensivi.

Non solo, ma è sufficiente camminare un po’ lungo le strade di Tortona per rendersi conto di come tanti automobilisti siano indisciplinati: lasciano l’auto col motore acceso e se vanno oppure la parcheggiano in divieto di sosta con le portiere chiuse a chiave, per non parlare di come guidano, spesso incuranti di semafori, strisce pedonali, divieti di sosta e tanto altro. In molti casi riescono a farla franca perché gli agenti della Polizia Municipale sono sotto organico e non riescono ad essere dappertutto.

Eppure, malgrado questa carenza di personale tanti agenti di Polizia Locale sono stati costretti ad elevare multe tanto che nel periodo compreso fra Gennaio e Ottobre di quest’anno il Comune di Tortona ha accertato che il totale complessivo relativo a violazioni al Codice della Strada per il periodo Gennaio/Ottobre 2022 è stato di ben di 711.147 euro a cui se ne aggiungono altri 16.515 per violazioni violazioni a leggi, regolamenti comunali o ordinanze.

Se pensiamo che una multa per divieto di sosta ammonta a 41 euro (e se viene pagata entro cinque giorni la somma scende a meno di 29 euro perché per quasi tutte le multe c’é lo sconto del 30%) e se si passa col semaforo rosso la sanzione è di 167 euro, potete immaginare quante multe devono essere fatte ogni giorno per raggiungere la ragguardevole cifra di 2.264 euro quotidiane, domeniche e festività comprese, e compreso pure il mese di agosto quando a Tortona ci sono molte meno auto e per gran parte del mese (come il sabato e la domenica) il parcheggio non si paga.

Questo significa che in un normale giorno feriale è facile pensare che vengano elevate multe per oltre tremila euro.

E’ incredibile, visto che a Tortona i parcheggi non mancano, sia a pagamento che quelli gratuiti. Eppure tanti, (troppi), se infischiano evidentemente, così come passano col rosso e commettono tante altre violazioni, manco fossero in una grande metropoli.

Un dato abnorme che la dice lunga su come tanti Tortonesi che evidentemente non soffrono la crisi, invece che stare a attenti a non prendersi la multa rispettando il Codice della strada, preferiscono pagare….