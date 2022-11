Il Comune di Tortona ha patrocinato due belle iniziative in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne che si è celebrata ieri, venerdì 25 novembre. Al Ridotto del Teatro Civico in via Ammiraglio Mirabello è stata inaugurata la mostra di arte contemporanea “Scarpa rossa” con esposizione delle opere del “Gruppo 7” composto dagli artisti locali Gabriele Armellini, Gianni Bailo, Pietro Bisio, Niccolò Calvi di Bergolo, Tiziana Prato, Emilia Rebuglio, Luigi Rossanigo.

La Mostra di arte contemporanea del Gruppo 7 vuole ricordare le vittime di maltrattamenti, abusi e femminicidi e per combattere le discriminazioni e le disuguaglianze di genere.

Le Scarpette Rosse, nate nel 2009 da un’idea dell’artista messicana Elina Chauvet come installazione per denunciare gli abusi sulle donne e il femminicidio, sono da allora diventate il simbolo della lotta per i diritti delle donne e contro la violenza di genere.

La rassegna è visitabile fino al 17 dicembre, da martedì a domenica dalle ore 16 alle 19.