Visto il grande successo del progetto “Caffè di Grano San Pastore” e il riscontro che questa nuova bevanda sta avendo tra professionisti del settore e clienti finali, il CO.NA.P., Consorzio Nazionale dei Produttori di Grano San Pastore, ha deciso di realizzare un evento aperto a tutti e dedicato agli atleti di tutte le età della Polisportiva Derthona di Tortona.

L’evento è inteso come un momento conviviale e di presentazione della “Colazione dei Leoni” per la cittadinanza e la comunità tutta.

Per gli atleti che confermeranno la loro partecipazione all’indirizzo conap@consorziosanpastore.it, entro il 23 Novembre, sarà riservato un simpatico omaggio.

A tutti sarà offerta la Colazione, che prevede l’assaggio della miscela di grano san pastore tostato, un’alternativa senza caffeina al caffè tradizionale, e alcuni prodotti di accompagnamento.

L’entusiasmo rispetto al “Caffè di Grano San Pastore” è dovuto a più fattori.

Innanzitutto la straordinaria scoperta in bocca: una bevanda nuova, ricorda il caffè, ma rimane una leggera nota di grano tostato. Poi la persistenza, che piacevolmente accompagna il “dopo” degustazione.

Quindi i princìpi che hanno portato alla sua ideazione.

Primo fra tutti la sostenibilità di utilizzare il Grano San Pastore, una varietà a rischio di scomparsa perché meno produttiva rispetto ad alternative più recenti, nella sua quasi completa interezza, limitando così il più possibile gli scarti di lavorazione.

“Abbiamo creduto e crediamo di dover fare la nostra parte per lasciare una terra migliore di quella che abbiamo trovato, o almeno non peggiorarla, affinché le future generazioni abbiano la possibilità di utilizzare quanto lasceremo. Noi del CO.NA.P. siamo innanzitutto agricoltori – “agri-cultori”: vogliamo dare valore ai nostri territori e alla varietà che ci ha visti uniti in questa valorizzazione: il Grano San Pastore. Se chiedete ai nostri nonni, la zona era ricca di vitalità e la varietà San Pastù era conosciuta e apprezzata. Ripartiamo da lì, dalle nostre radici, per guardare al futuro e coinvolgere, per questo, i giovani. Il 3 Dicembre sarà un’occasione per ringraziare la comunità, salutare gli atleti della Polisportiva tutta e presentare il nostro lavoro.” Moreno Baggini Presidente del Consorzio degli Agricoltori di Grano San Pastore.

A supporto, Comune di Tortona e Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona che, con il loro aiuto, hanno reso possibile lo sviluppo del progetto e la realizzazione di questo evento di divulgazione e conoscenza del prodotto.