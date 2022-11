Vittorio Ingenito, Sindaco

“Musica, teatro, cultura e soprattutto tanta animazione per coinvolgere cittadini ed ospiti di ogni età, senza dimenticare le attività commerciali e gli operatori: questi gli elementi principali del calendario della stagione invernale di Bordighera. Dopo un biennio difficile e nonostante le incertezze dello scenario attuale, abbiamo voluto comunque compiere scelte ed investimenti mirati a confermare l’identità turistica della città e a sostenere il suo tessuto economico; per questo gli appuntamenti avranno come scenario vie vestite di luci e colori, con accensione regolata da timer che in orario notturno limiteranno il consumo energetico. Saranno l’assessore, il vicesindaco, gli artisti e le associazioni con cui abbiamo il piacere di collaborare ad entrare nel dettaglio del calendario; da parte mia un cenno alla mostra “Il 900 d’arte a Bordighera: dall’Europa all’America”, prima parte di un progetto di valorizzazione del percorso culturale che la nostra città ha compiuto da inizio Novecento alle Mostre dei Pittori Americani. Una iniziativa che mi rende particolarmente felice, perché doverosa nei confronti di grandi personalità che animarono una stagione davvero straordinaria.”

Melina Rodà, Assessore alle Manifestazioni

“Un bel calendario che prende il via con il fine settimana dell’8 dicembre, ricchissimo di eventi. Ci saranno i concerti di Veronica Rudian e di Claudia Sasso, grandi artiste di cui siamo orgogliosi, ed il primo spettacolo della rassegna “Fughe di Teatro… e di umorismo a Bordighera” con gli Oblivion. L’atmosfera di festa coinvolgerà tutta la città con Melodie nelle vie, con i mercatini del paese alto, con i presepi di Borghetto San Nicolò e con le iniziative per i più piccoli, che potranno scegliere se visitare l’ufficio di Babbo Natale a Bordighera alta oppure spedirgli una letterina dai giardini del Palazzo del Parco. La partenza sarà davvero speciale, ma i giorni successivi continueranno a regalare grandi appuntamenti: BordiChristmas con una formula di tre giorni che culminerà con la giornata commerciale di domenica 18 dicembre, e poi ancora tanta musica in centro città, il gospel, l’inaugurazione della mostra “Il 900 d’arte a Bordighera: dall’Europa all’America”.Il pomeriggio del 24 dicembre sarà dedicato ai bambini e a tutti coloro che credono nella magia delle feste: arriveranno Babbo Natale ed i suoi folletti e si terrà la parata della Banda Musicale Borghetto San Nicolò, che sarà poi protagonista anche mercoledì 28 con un concerto al Teatro del Palazzo del Parco. Il 31 dicembre torneremo a festeggiare tutti insieme in piazza con musica dal vivo, dj set ed animazioni che sapranno sorprendere ed il 1° gennaio daremo il benvenuto al 2023 con il tradizionale Concerto di Capodanno dell’Orchestra Sinfonica di Bordighera. Il fine settimana dell’Epifania sarà dolcissimo grazie a Bordicioc e vedrà arrivare la Befana Bordigotta. Si concluderà così il periodo natalizio, ma non il calendario della stagione invernale che proseguirà con la rassegna teatrale “Fughe di teatro… e di umorismo a Bordighera” e con il XXXVII Inverno Musicale.Desidero ringraziare la Dottoressa Toni, l’Ufficio Turismo del Comune, le associazioni e tutti gli artisti per l’entusiasmo con regaleranno alla città un Natale che sarà davvero unico.”

Mauro Bozzarelli, Vice Sindaco

“Tornano al Palazzo del Parco la Stagione Teatrale e l’Inverno Musicale, le rassegne che portano a Bordighera il grande spettacolo e la grande musica. Tra gennaio e febbraio – a parte l’assaggio con gli Oblivion il 10 dicembre – calcheranno il nostro palcoscenico Sabina Guzzanti e Giorgio Tirabassi (“Le verdi colline dell’Africa”), Chiara Francini ed Alessandro Federico (“Coppia aperta quasi spalancata”) e Roberto Ciufoli e Nino Formicola (“Il sequestro”), attori di talento in pieces di successo. In calendario poi gli incontri con la musica classica dell’Orchestra Sinfonica di Bordighera: sarà la XXXVII edizione dell’Inverno Musicale, un appuntamento amato ed atteso anno dopo anno. Proposte di questo valore e questa qualità confermano che Bordighera sa offrire, in ogni momento dell’anno, opportunità ed esperienze da scoprire”.

Dicembre 2022

8 dicembre, centro culturale ex Chiesa Anglicana – Concerto della pianista Veronica Rudian

8 dicembre, centro città – Melodie nelle vie

dall’8 dicembre, centro città – Cassetta delle lettere per Babbo Natale

8 dicembre, Bordighera alta – Ufficio di Babbo Natale

8 dicembre, Bordighera alta – Accensione decorazioni luminose nel borgo

9 dicembre, centro culturale ex Chiesa Anglicana – Concerto della soprano Claudia Sasso, accompagnata al pianoforte dal maestro Antonio Puntillo

dal 9 all’11 dicembre, Bordighera alta – Mercatini di Natale

10 dicembre, Teatro del Palazzo del Parco – Fughe di teatro… e di umorismo a Bordighera: gli Oblivion in “Oblivion Rhapsody”

10 dicembre, Bordighera alta – Ufficio di Babbo Natale

11 dicembre, Teatro del Palazzo del Parco – Tributo a Lucio BattistI

11 dicembre, Borghetto San Nicolò – Presepi int’i carugi

11 dicembre, Bordighera alta – Ufficio di Babbo Natale

16 dicembre, centro culturale ex Chiesa Anglicana – Concerto gospel

dal 16 al 18 dicembre, centro città – BordiChristmas

17 dicembre, centro città – Melodie nelle vie

17 dicembre, Bordighera alta – Ufficio di Babbo Natale

18 dicembre, centro città – C’è musica in piazza?

18 dicembre, Bordighera alta – Ufficio di Babbo Natale

21 dicembre, Teatro del Palazzo del Parco – Meta Teatro

Dal 22 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023, centro culturale ex Chiesa Anglicana – Mostra “Il 900 d’arte a Bordighera: dall’Europa all’America”

24 dicembre, centro città – Babbo Natale e i suoi folletti

24 dicembre, centro città – Parata natalizia della Banda Musicale Borghetto San Nicolò Città di Bordighera

28 dicembre, Teatro del Palazzo del Parco – Concerto della Banda Musicale Borghetto San Nicolò Città di Bordighera

29 dicembre, centro città – Melodie nelle vie

30 dicembre, centro città – Concerto in città

31 dicembre, centro città – Capodanno in piazza

Gennaio 2023

1 gennaio, Teatro del Palazzo del Parco – Concerto di Capodanno

dal 5 all’8 gennaio, centro città – Bordicioc

8 gennaio, centro città – Befana Bordigotta

8 gennaio, centro città – Melodie nelle vie

15 gennaio,Teatro del Palazzo del Parco – Fughe di teatro… e di umorismo a Bordighera: Sabina Guzzanti e Giorgio Tirabassi in “Le verdi colline dell’Africa”

22 gennaio,Teatro del Palazzo del Parco – XXXVII Inverno Musicale

31 gennaio,Teatro del Palazzo del Parco – Fughe di teatro… e di umorismo a Bordighera: Chiara Francini e Alessandro Federico in “Coppia aperta quasi spalancata”

Febbraio 2023

12 febbraio,Teatro del Palazzo del Parco – XXXVII Inverno Musicale

19 febbraio,Teatro del Palazzo del Parco – Fughe di teatro… e di umorismo a Bordighera: Roberto Ciufoli, Nino Formicola, Sarah Biacchi, Daniele Marmi e Alessandra Frabetti in “Il sequestro”