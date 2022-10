Dal 1° novembre 2022 al 30 aprile 2023 entrerà in vigore l’orario invernale di accesso alla ZTL nel centro cittadino di Arma.

Nella zona traffico limitato di via Queirolo e via Lungomare (con accesso dal varco di Via Traversa San Giuseppe) sarà consentito il libero transito, tutti i giorni, festivi compresi:

– dalle ore 06.00 alle ore 11.00 e dalle ore 18.00 alle ore 24.00 in via Queirolo e via Bagni;

– dalle ore 06.00 alle ore 11.00 e dalle 18.00 alle 24.00 in via Trav. San Giuseppe e via Lungomare.

Unica eccezione riguarderà i giorni di Pasqua e Pasquetta dove sarà invece consentito il transito veicolare solo dalle ore 06.00 alle ore 11.00.