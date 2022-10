I turisti al Teatro Civico

Quando notizie importanti come questa diventeranno la norma quotidiana e il Sindaco col suo vice non presteranno più attenzione ad episodi analoghi e quando tutti gli operatori, le associazioni e gli addetti del settore del turismo capiranno che coltivare il proprio orticello non serve a nulla, allora Tortona avrà ottenuto il suo obiettivo che è quello di raggiungere il posto che le compete e le spetta di diritto nel panorama turistico italiano perché ha tutti i requisiti necessari per farlo.

La strada è lunga e il percorso è già iniziato, ma nel frattempo, in attesa di continuare a percorrerlo, l’Amministrazione comunale, a ragion veduta, fa bene ad accogliere nel migliore di mondi i turisti che da un po’ di tempo continuano ad arrivare a Tortona sempre più numerosi.

Lo ha fatto ieri, martedì 18 ottobre, quando il Sindaco Federico Chiodi accompagnato dal vice Fabio Morreale, ha ricevuto una delegazione di turisti dalla Svizzera, giunti in città con un pullman postale degli anni Cinquanta.

Oltre 40 persone che hanno visitato la città di Tortona con una capatina al Teatro civico, hanno cenato e dormito in loco apprezzando l’ospitalità e l’accoglienza che è stata loro riservata.

L’ennesima tappa di un percorso che sarebbe sicuramente più agevole se la collaborazione tra i vari soggetti e le associazioni che operano sul territorio fosse meno sporadica e più assidua.

Di seguito altre immagini dell’avvenimento.