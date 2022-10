Sono stati aperti i corsi di musica classica moderna all’Accademia musicale “Lorenzo Perosi” di Tortona. Ci sono corsi di propedeutica musicale per bambini e bambine anche in età prescolare. La segreteria per i vari corsi è aperta il lunedì in via professor Evasio Cereti 1 dalle 17 alle 19 e dal martedì al venerdì in via Pietro Pernigotti 12 dalle 17 alle 19. I corsi si tengono all’Accademia grazie all’Associazione “La nota blu” che gestisce la prestigiosa scuola di musica tortonese. Una delle particolarità di questi corsi è che alla civica accademia beneficiano della detrazione fiscale.

Una delle altre particolarità dei docenti dell’Accademia è la passione che mettono nell’insegnare ai bambini l’uso degli strumenti musicali e anche il canto, come conferma una dei gestori del prestigioso istituto musicale.

“L’accademia Civica Lorenzo Perosi di Tortona – dice infatti Daniela Agostini – vanta docenti qualificati che con passione, serietà e cura dei propri allievi, li aiuta ad esprimere al meglio i loro talenti musicali. Non è stato facile perché la pandemia ha influito ma nonostante i docenti non si sono demoralizzati e un poco alla volta abbiamo ripreso a far funzionare a pieno ritmo questa prestigiosa scuola.”

La civica Accademia “Lorenzo Perosi” infatti è tornata ad essere un punto di forza per la cultura musicale della città di Tortona e a novembre ha già messo in cantiere una serie di concerti gratuiti per il pubblico di cui daremo notizie nei prossimi giorni.





Daniela Agostini (a sinistra) mentre presenta l’attività dell’Accademia Lorenzo Perosi