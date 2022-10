Domenica 2 ottobre nel suggestivo ambiente Scrivia sede del Maglietto e del Museo dell’Apicoltura, l’Associazione Amici dell’Arte e l’Associazione Maglietto in collaborazione con il Comune di Novi Ligure, con la libera Università di ogni età, UNIDuevalli Borbera e Scrivia e con l’Acos hanno organizzato l’estemporanea di pittura “I colori dell’autunno”, per giovani e adulti. Gli organizzatori sono stati soddisfatti per la buona affluenza di visitatori al Museo e anche per la partecipazione all’estemporanea. Al termine ai partecipanti è stata offerta una gustosa merenda con possibilità di degustazione del miele del territorio.

