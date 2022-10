BELLA VITTORIA AL “FAUSTO COPPI” (di Radio PNR)

La partita odierna contro il Gozzano doveva essere quella del riscatto dalle ultime deludenti prestazioni dei turni infrasettimanali della terza e quarta giornata: 1-1 interno contro il Ligorna e la sconfitta per 2-1 di misura, ma inaspettata, di Sarzana contro la Fezzanese. Il Derthona si schiera con un 4-3-2-1: in difesa vista la prolungata assenza di Todisco, giocano Soplantai, Agazzi, Zucchini e Fomov (quest’ultimo schierato al posto di Matera reo dell’errore che ha causato il primo goal della Fezzanese giovedì scorso). Centrocampo con Giannone, Procopio e Sevo . Manasiev e Saccà più avanzati a sostegno dell’ariete Gomez. Il Derthona parte fortissimo aggredendo sulle fasce il Gozzano: nei primi 13 minuti si contano tre occasioni: al 9′ Fomov recupera palla e lancia Gomez che serve Manasiev defilato sulla sinistra: il macedone colpisce d’esterno, ma la palla finisce sull’esterno della rete. Al 10′ bel cross dalla destra di Agazzi, palla in area piccola per Matteo Procopio lesto a colpire in mezza girata, costringendo Vagge ad una super parata. Al 13′ Saccà spreca l’occasione più propizia per portare in vantaggio i Leoni: un lancio in verticale di Procopio taglia fuori la linea difensiva del Gozzano, Saccà entra in area palla al piede, arriva sino all’altezza dell’area piccola, ma incredibilmente, il suo diagonale da destra a sinistra è fuori dallo specchio della porta. Da questo momento il Gozzano prende le misure al Derthona coprendo le iniziative dei centrocampisti bianconeri e finendo per bloccare le ripartenze a centrocampo. Per carità gli uomini di Schettino chiudono, ma non sono in grado di impostare contropiedi o azioni offensive. Il primo tempo termina in parità: 0-0.

Dal 1′ del secondo tempo, a sorpresa la prima sostituzione di mister Fossati: Romairone per Gomez. Neo entrato subito propositivo, prova una conclusione al 3′ con palla alta. Al 5′ st lo stesso Romairone recupera un pallone e viene atterrato in area da Gemelli. Calcio di rigore ineccepibile, battuto dallo stesso Romairone che segna, nonostante Vagge intuisca e sfiori il pallone. Al 9′ Soplantai nell’insolita posizione di centravanti, colpisce a botta sicura il cross rasoterra di Saccà dalla fascia destra: da non più di cinque metri dalla porta il difensore tira ma Brondani Da Luz è bravissimo e riesce nell’impresa di deviare il pallone in angolo. Sarebbe stato il colpo del k.o. per la squadra di Schettino che, oltretutto, continua a non reagire e subisce, come a inizio primo tempo, l’iniziativa dei bianconeri. Al 14′ Gozzano sostituisce Niosi e Gasparoni con Rao e Molinari. Al 16′ st raddoppio Derthona su splendida punizione battuta da Manasiev con “lo scavetto”: nulla da fare per Vagge, palla nel set. Al 18′ esce Matteo Procopio per Tambussi. Il tris Derthona è siglato al minuto 22′ st, ancora una volta da Romairone che mette efficacemente il piede e batte a rete toccando di quanto basta la palla forte e tagliata proveniente dalla punizione battuta dalla fascia sinistra da Saccà. Poco dopo, al 26′ st, Fossati si copre inserendo due difensori, Roma e Matera per un centrocampista Giannone e per una punta, Saccà. Rallenta il ritmo partita, favorito anche dalle ultime sostituzioni a disposizione dei due allenatori. Al 39′ punizione dai venti metri di Manasiev: palla sul palo del portiere e altra grande parata di Vagge che devia in angolo. La partita termina col risultato di 2 a 0. Chiave della vittoria l’entrata a inizio ripresa di Romairone, immediatamente decisivo. Molto buona la prestazione di Fomov, Manasiev e Sevo. Edo praticamente inoperoso per tutto il match.

DERTHONA – GOZZANO 3-0

RETI: 6’st rig. Romairone (D), 16’st Manasiev (D), 21’st Romairone (D)

DERTHONA: Edo; Agazzi, Soplantai, Zucchini; Fomov (36′ st Turchet), Giannone (25′ st Matera), Ciko, Procopio (17′ st Tambussi); Saccà (25′ st Roma), Manasiev; Gomez (1′ st Romairone).

A DISP: Fiory, Coccolo, Daffonchio, D’Arcangelo, Turchet.

ALL: Fossati.

GOZZANO: Vagge; Brondani (28′ st Di Giovanni), Dalmasso, Cicagna; Vono, Gemelli (32′ st Mazzotti), Pennati, Nicastro (36′ st Scarpa); Montalbano, Niosi (14′ st Rao), Gasparoni (14′ st Molinari).

A DISP: Vallacchi, Kambo, Turato, Dama.

ALL: Schettino.

AMMONITI: Giannone (D), Dalmasso (G), Montalbano (G).

ARBITRO: Lorenzo Massari della Sezione di Torino.

ASSISTENTI: Paolo Cufari di Torino e Luca Merlino di Asti.