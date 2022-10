Nell’ambito dell’inaugurazione del monumento “Nascere non basta”, realizzato dal giovane artista tortonese Edoardo Gagliotti e posizionato dinnanzi all’ingresso del municipio di Tortona che intende ricordare il drammatico periodo in cui la Città ha dovuto affrontare la pandemia di COVID-19, nella primavera 2020, ma soprattutto la forza con cui la Tortona ha saputo reagire, riuscendo a fare fronte a inedite sfide quotidiane il sindaco Federico Chiodi ha consegnato un riconoscimento simbolico a tutte le associazioni, enti, privati e singoli volontari che si sono prodigati a sostenere le iniziative attuate dal Comune per aiutare i cittadini più in difficoltà e supportare l’attività dei sanitari impegnati in prima linea a contrastare la diffusione del virus.

Ecco l’elenco dei premiati

Volontari Civici

Barado Marcelo

Bellinzona Marco

Borgognone Giacomo

Cassinelli Umberto

Cavalli Andrea

Cellati Sara

Cicogna Tiziana

Colacino Vittoria

Cookery

Cortesi Andrea

David Rupen Barbaglia

Don Claudio Baldi

Don Pietro Sacchi

Ferrari Andrea Guido

Gemme Gisella

Ghisolfi Titti

Huhtamaki

Latteria San Bernardino

Libreria Giunti Al Punto

Locanda Malpassuti

Ortofrutta Mietta Srl

Repetti Eleonora

Ristorante Anna Ghisolfi

Ruotolo Giancarlo

So Ge Di

Staltari Massimo

Teresa Pintus

Servizio Civile

Allucci Samuele

Basso Marco

Batte Hanaa

Bella Giorgia

Bilotta Silvia

Bonadeo Emilia

Cavagna Filippo

Dema Andrea

Ferretti Michela

Forni Umberto

Gandi Jacopo

Grajdeanu Gabriela

Guerra Alessandro

Ierardi Arianna

Iovino Riccardo

Lenzi Valeria

Mutti Enrico

Muzhaqi Ueda

Novelli Noemi

Prati Maddalena

Quaglia Martina

Rosellini Sara

Sala Alessandro

Saletti Ilaria

Serratore Federica

Soffiantini Marian

Zambornini Davide

Associazione Cav

A.Vo.Ca.To

Agesci

Aid

Aido

Aism

Alcolisti Anonimi

Amici Del Museo Del Mare

Amici Della Musica

Anffas

Aps Exago

Asd Lupercalia

Ass. Anziani Patrimonio

Ass.Fausto E Serse Coppi

Associazione Capitano Ultimo

Associazione E. Cucchi

Associazione P.Sarina

Associazione Paolo Perduca

Auser

Ava

Avel E. Luparia

Avis

Avo

C.R.I. Tortona

Cai Tortona

Caritas Diocesana

Casa Del Giovane

Casa Di Accoglienza

Centro Sociale Anziani

Cif

Circolo Del Cinema

Cisom

Cittadinanza Attiva

Comunita’ Musulmani Di Tortona

Confraternita Misericordia

Di.A.Psi.

Dor De Plai

Enpa

Ex Allievi Liceo Peano

F.N.P.Cisl Anteas

Fai Delegazione Tortona

Familiari Al-Anon

Gas Tortona

Gav

Gruppo Volontariato Vincenziano

Itaca

L’arcobaleno Di Mirko

L’estro Armonico

La Collina Dei Labrador

Leo Club

Lilt

Lions Tortona Castello

Lions Tortona Duomo

Lions Tortona Host

Matteo 25

Meic

Mercato Della Solidarieta’

Minifal

Mov

Nonsolobike

Officina Del Dialetto

Oftal

Palestra Aperta

Prassagora

Pro Iulia Tortona

Progetto Ambiente

Prometeo Onlus

Protezione Civile Tortona

Protezione Civile Alpina

Rotaract Club

Rotary Club

Round Table

Servizio Emergenza Radio Tortona

Sipbc

Soccorso Alpino Speleologico

Societa’ Medico Chirurgica

Soms Insieme

Squadra Aib E Pc Volpedo

Unicef

Unione Italiana Ciechi

Unitre

Volontari Bassa Valle Scrivia

Enti E Associazione Extra Cav

Agape

Amici Del Quarto Piano

Anmil

Azione Tortona

Banco Bpm

Chiesa Evangelica Adi

Coldiretti

Cooperativa Egeria

Fondazione Uccio Camagna

Fondazione Zingardi Bolongaro

Gruppo Fb Edicole Sacre

Progetto Tortona

Istituzioni

Asl Al

Asmt Tortona Spa

Cisa

Compagnia Carabinieri Tortona

Compagnia Guardia Di Finanza

Diocesi Tortona

Distaccamento Polizia Stradale Tortona

Fondazione Cr Tortona

Frati Cappuccini Tortona

La Famiglia Orionina

Odpf Santa Chiara Tortona

Piccole Suore Missionarie Della Carita’