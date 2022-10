Alessandria si prepara a vivere le celebrazioni dei prossimi giorni 1°, 2 e 4 novembre 2022.

Di seguito il programma complessivo:

martedì 1° novembre 2022

Solennità di Tutti i Santi

Cimitero Urbano di Alessandria

ore 15.00: Celebrazione eucaristica presso la Cappella del Cimitero Urbano di Alessandria

La Celebrazione sarà officiata da S. E. mons. Guido Gallese, Vescovo di Alessandria, alla presenza delle Autorità e della Cittadinanza.

mercoledì 2 novembre 2022

Commemorazione dei Caduti di tutte le guerre

Cimitero Urbano di Alessandria – Chiesa Parrocchiale “N.S. del Suffragio” di Alessandria

ore 10.00: Deposizione di una Corona d’alloro recata da due Carabinieri in Grande Uniforme alla lapide commemorativa dei Caduti presso il Cimitero Urbano di Alessandria

Saranno presenti i Gonfaloni del Comune e della Provincia di Alessandria (Medaglia d’oro al V.M.).

Alla cerimonia prenderanno parte le Autorità Civili, le Rappresentanze delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, le Associazioni Combattentistiche e d’Arma e la Cittadinanza.

La Corona che verrà posta sulla lapide recherà la scritta su nastro tricolore: “Alessandria ai suoi Caduti”.

ore 10.30: Celebrazione eucaristica in suffragio dei Caduti di tutte le guerre

Chiesa Parrocchiale “N. S. del Suffragio” nel quartiere Pista (corso IV Novembre) di Alessandria

La Celebrazione sarà officiata da S. E. mons. Guido Gallese, Vescovo di Alessandria, alla presenza delle Autorità, delle rappresentanze delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma e della Cittadinanza.

Saranno presenti i Gonfaloni del Comune e della Provincia di Alessandria (Medaglia d’oro al V.M.).

Due Carabinieri in Grande Uniforme presteranno servizio d’onore ai lati dell’altare.

Un Rappresentante designato delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, nel corso della Celebrazione, darà lettura della “Preghiera per i Caduti di tutte le Guerre”.

venerdì 4 novembre 2022

Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

Monumento ai Caduti di corso Crimea in Alessandria

ore 10.30: Schieramento della Banda “Civica Orchestra di Fiati G. Cantone” di Alessandria e del Picchetto d’onore

ore 10.35: Afflusso delle Autorità, delle Rappresentanze delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma e della Cittadinanza

Ingresso nello schieramento del Labaro dell’Istituto Nastro Azzurro e dei Gonfaloni della Città di Alessandria e della Provincia (Medaglia d’Oro al V.M.).

ore 10.45: Alzabandiera a cura dell’Arma dei Carabinieri

A seguire: Onori ai Caduti con la deposizione di una Corona intestata “Alessandria ai suoi Caduti” da parte del Prefetto di Alessandria, del Sindaco della Città di Alessandria e del Presidente della Provincia di Alessandria, accompagnati dall’Autorità Militare.

La Corona verrà recata da due Carabinieri in Grande Uniforme che presteranno inoltre servizio d’onore ai lati del Monumento.

A seguire:

Lettura della motivazione per il conferimento al Milite ignoto della Medaglia d’Oro al Valor Militare

Lettura del Messaggio del Presidente della Repubblica, a cura del Prefetto di Alessandria

Parteciperanno alla cerimonia Rappresentanze delle Forze Armate e di Polizia e, ai lati della pedana per gli interventi delle Autorità, si schiereranno due Rappresentanti in Alta Uniforme della Polizia di Stato e due Militari in Alta Uniforme della Guardia di Finanza.

Al termine: Momento musicale a cura della Banda “Civica Orchestra di Fiati G. Cantone” di Alessandria

ore 17.30: Ammainabandiera

a cura dell’Arma dei Carabinieri, alla presenza di una delegazione dell’Istituto del Nastro Azzurro, delle Rappresentanze delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma che desiderino intervenire e della Cittadinanza.