Questa mattina ha riaperto al pubblico la piscina del Palasport “Emilio Biancheri” di via Diaz, a Bordighera; con l’occasione il Sindaco Ingenito e l’Assessore Gnutti hanno compiuto un sopralluogo presso la struttura insieme ai rappresentanti di Mysport S.S.D, la società genovese cui è stata affidata tramite gara la gestione.

“Era importante che il palazzetto riprendesse le attività, per tanti motivi. Per consentire, ad esempio, gare ed allenamenti alle società sportive e agli atleti; per offrire un luogo di crescita e svago per i ragazzi; per mettere a disposizione un’infrastruttura come la piscina che per alcuni è fondamentale anche per ragioni terapeutiche.” è stato il commento di Sindaco ed Assessore. “Collaboreremo con Mysport S.S.D. con massima disponibilità per questo impianto che è punto di riferimento non solo per i cittadini di Bordighera, ma per tutto il comprensorio intemelio.”​