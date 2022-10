L’ultima edizione della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, che si è svolta domenica 9 ottobre, ha segnato un grande riscontro di affluenze per Museo Civico del Lucus Bormani.

Il programma per l’evento FaMu 2022, che ha previsto per la mattinata una speciale visita guidata alla Sezione Archeologica dell’allestimento museale, coordinata e seguita da membri dello staff in abito storico, è stato accolto favorevolmente dai cittadini e dai turisti ospiti di Diano Marina.

Una grande affluenza di famiglie, in particolare, si è registrata per il laboratorio didattico pomeridiano “Giochiamo con la Storia”, ideato da Federico Lambiti, esperienza che ha permesso ai giovani visitatori e ai loro accompagnatori di riscoprire i giochi ed i passatempi dei bambini e degli adolescenti all’epoca dell’antica Roma.

L’evento è stato organizzato in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Diano Marina.

Per informazioni e prenotazioni:

Museo Civico del Lucus Bormani, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, 18013 Diano Marina (IM), Tel. +39 0183.497621, museodiano@istitutostudiliguri.191.it, www.iisl.it.

Il Museo è anche su Facebook, Instagram e Telegram.

Ingresso speciale “ripartenza” 2021: intero € 3,00; ridotto € 2,00; visite guidate e laboratori € 2,50.

Orario Museo: martedì 9-14; mercoledì-venerdì 9-12/15-17; sabato 10-12/15-17.