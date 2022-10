La Polizia di Stato di Imperia, ed in particolare il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sanremo, lo scorso 28 settembre, ha tratto in arresto un lombardo di 42 anni sottoposto al regime di detenzione domiciliare presso una struttura terapeutica.

Invero, l’uomo era evaso da alcuni giorni dalla struttura che ne aveva immediatamente comunicato l’assenza.

Nonostante le ricerche diramate su tutto il territorio, non vi erano tracce dell’evaso né del luogo in cui lo stesso potesse trovarsi.

Solo dopo alcuni giorni, l’uomo aveva riferito al personale della struttura di trovarsi a Milano, dove si era recato senza alcuna autorizzazione e che avrebbe fatto ritorno a Sanremo, senza specificare i motivi dell’allontanamento.

Per tali motivi, date le violazioni alle prescrizioni impostegli, veniva disposta dal Magistrato di Sorveglianza, la sospensione dell’espiazione della pena in regime di detenzione domiciliare e l’accompagnamento in carcere.

Pertanto, l’uomo appena rientrato a Sanremo, veniva intercettato dagli operatori della Squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sanremo e tradotto in carcere.

Il quarantenne veniva inoltre deferito all’AG per l’evasione.