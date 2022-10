La classe 4^AA dell’IIS G. Marconi ha concluso, le scorse settimane, il percorso di formazione P.C.T.O. (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento), presso il DISIT, Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica dell’Università del Piemonte Orientale. Suddivisi in due gruppi diretti dai Docenti Chiara Bisio e Fabio Carniato, assistiti da dottorandi e tutor, gli studenti hanno svolto varie attività di laboratorio con il fine di imparare a organizzare e gestire esperimenti curiosi per divenire validi divulgatori. Obiettivo finale: catturare con la “magia” della chimica l’attenzione dei tanti giovanissimi delle scuole primarie invitati a partecipare all’evento UPO Junior che si è tenuto il 28 settembre presso le sedi universitarie, non solo di Alessandria, ma anche di Novara e Vercelli.

L’evento è una delle tante attività previste nella “Settimana della Ricerca”, iniziativa internazionale destinata a un pubblico di tutte l’età: adulti, bambini, famiglie che ha come unico scopo quello della divulgazione scientifica e della sensibilizzazione su temi di attualità e innovazioni scientifiche volte a risolvere le grandi criticità dell’inquinamento ambientale. Una particolarità dell’UPO Junior, come si può intendere dal titolo, è l’essere destinato ai più piccoli, agli alunni delle scuole primarie. Inoltre, in cattedra non ci sono professori universitari ma studenti delle scuole secondarie di secondo grado che collaborano con l’Università, per avvicinare un po’ di più i bambini al mondo della scienza, in modo divertente e giocoso montando un vero e proprio spettacolo di chimica attraverso storie, sketch, video ecc.

Marco Canegallo della 4^AA racconta: “Dopo settimane di preparazione presso il DISIT, seguiti dai nostri Tutor, eravamo pronti per incontrare il nostro giovanissimo pubblico. Ci siamo organizzati in due team di lavoro con una scaletta e la programmazione di varie attività ed esperimenti coinvolgenti. Abbiamo mostrato il nostro spettacolo a più di 240 alunni, bambine e bambini delle scuole primarie della città di Alessandria, suddivisi in tre turni di circa 80 persone per tutto l’arco della mattinata di mercoledì 28 settembre.

Come partecipante a questo evento, precisamente nel ruolo di narratore e intrattenitore scientifico, è stato molto interessante rivolgersi a un pubblico così giovane. I bambini, nonostante fossero piccoli, ponevano domande e osservazioni molto acute, quasi fossero nostri coetanei, sorprendendoci molto.

La parte difficile di questa esperienza è stata proprio la preparazione dello spettacolo, il saper trovare le parole per spiegare in modo semplice i principi scientifici su cui si basavano le nostre divertenti dimostrazioni, come coinvolgere una platea di bambini per un periodo di circa 45 minuti a spettacolo, evitando momenti di silenzio, insomma mica una cosa da tutti!”.

Secondo il compagno Davide Lolla: “Questa esperienza di P.C.T.O. mi ha anche permesso di conoscere più da vicino il mondo universitario. Sicuramente abbiamo migliorato le nostre competenze all’interno del laboratorio, in cui, a differenza delle consuete attività svolte a scuola, eravamo più liberi ed autonomi nel lavorare e nell’organizzare la strumentazione necessaria, sempre però sotto la sorveglianza dei nostri tutori. Infine, anche l’aspetto delle social skills non è da sottovalutare, abbiamo creato uno stretto rapporto tra noi riuscendo a lavorare bene in team come una vera e propria squadra! Ringraziamo per questa sinergia positiva che si è creata tutto il personale che ci ha seguito: Professori, Dottorandi e Tutor dell’UPO di Alessandria per questa esperienza davvero costruttiva”.

Marco Canegallo e Davide Lolla, 4^AA Chimica dei Materiali e biotecnologie