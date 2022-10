Nello scorso mese di settembre la Provincia di Alessandria, con decreto firmato dal Presidente Enrico Bussalino, ha disposto gli interventi di riparazione della palestra adiacente all’Istituto “Marconi”, in viale Einaudi a Tortona, per un importo di 87 mila 423 euro. La struttura era stata danneggiata durante la violenta grandinata di maggio ed era stata dichiarata inagibile, causando non pochi problemi, alla ripresa dell’attività scolastica, per gli studenti del “Marconi” che al momento devono servirsi per le ore di educazione fisica delle ore libere presso le palestre cittadine, dove già trovano spazio le attività delle altre scuole.

La Provincia, ente proprietario della struttura e del vicino edificio scolastico che ospita l’istituto tecnico superiore, ha deciso così di intervenire applicando parte dell’avanzo di amministrazione ai lavori si sistemazione della struttura: “Fin da subito ci siamo adoperati per trovare le risorse necessarie per i lavori – ha commentato Anna Sgheiz, Consigliere Provinciale con delega all’Edilizia Scolastica – grazie anche alle sollecitazioni del Sindaco Federico Chiodi che si è fatto portavoce delle istanze della scuola e soprattutto delle centinaia di studenti tortonesi che frequentano il ‘Marconi’. Devo quindi ringraziare il Presidente Bussalino che ha compreso immediatamente il carattere di urgenza dell’intervento, e i dirigenti della Provincia Roberta Bocchino e Sara Marchetti che ci hanno supportato nell’individuare la migliore soluzione nel più breve tempo possibile. Ora mi auguro che i lavori siano tempestivi e consentano di riprendere al più presto la normale attività all’interno della struttura”.