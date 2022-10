L’appuntamento per gli street labs degli studenti (Tortona A, Tortona B, San Giuseppe, IC Viguzzolo, Bassa Valle Scrivia, Marconi, Peano) torna, atteso più che mai, sabato 8 ottobre, sempre sotto i portici Frascaroli, in via Emilia.

L’evento si arricchisce quest’anno di un’ulteriore significativa iniziativa: la premiazione di 6 progetti, vincitori del concorso ecoIdea, lanciato da Bancarelle Scientifiche ai ragazzi, con l’obiettivo di favorire la diffusione di una mentalità orientata alla transizione ecologica. Tante sono state le soluzioni trovate dai partecipanti alla richiesta di elaborare ed esporre un’IDEA da realizzare per avere un effetto benefico nella realtà locale, favorendo lo sviluppo di un modello sociale ecosostenibile e rispettoso dell’ambiente. Le idee si possono visionare sulla bacheca online, all’indirizzo https:/ /digipad.app/p/185891/03f9add5ff56f e tramite QR code:

Alla premiazione sono invitate le autorità cittadine, la Dirigente Scolastica professoressa Maria Rita Marchesotti della scuola capofila Liceo Peano, i Dirigenti Scolastici degli Istituti partecipanti, la giuria (Michele Bellone, giornalista scientifico ed editor freelance; Camilla Deantoni, assistente tecnico ufficio ambiente per il Comune di Tortona; Francesco Galanzino, CEO di Entsorga, PMI innovativa che brevetta tecnologie green per il trattamento dei rifiuti; Sofia Riccardi, tirocinante in A2A – sustainability and stakeholder engagement), gli sponsor e naturalmente gli autori dei progetti e i loro insegnanti, che li hanno coordinati.

Un piccolo riconoscimento andrà anche, come tutti gli anni, alle autrici della grafica per il concorso ecoIdea e per la locandina delle Bancarelle: Maddalena Luca, Cecilia Timalo, Martina Romani, del Liceo Peano.

Alle ore 15:45, in Largo Borgarelli, il pomeriggio avrà inizio con i saluti istituzionali e con le premiazioni.

A seguire, dalle ore 16:00 alle ore 19:00, le Bancarelle presenteranno esperimenti, dimostrazioni, giochi e sfide su temi scientifici.

Non mancherà una “bancarella della ricerca” in cui gli studenti più grandi saranno affiancati da docenti universitari e ricercatori.

L’iniziativa è sostenuta dal patrocinio del Comune, dal contributo di alcuni sponsor (Studio Caniggia, Lions Club Tortona Host – Tortona Castello – Valli Curone e Grue, Vivaio Verde Commerce, Megaplex, Circolo del Cinema) e dalla collaborazione delle attività commerciali del tratto interessato della via Emilia (in particolare Libreria Civico Cinque, Gelateria Mare di Vho, Cartolibreria Bertoncelli, Gelateria Momo il gelato, Caffetteria Tubino, Ottica La Filottica).

Un sentito ringraziamento a tutte le persone che, con entusiasmo e fiducia, continuano a sostenere i ragazzi in questo evento, di cui sono protagonisti preparati e brillanti.

Le Bancarelle e i loro animatori vi aspettano!