Nel fine settimana dell’8 e 9 ottobre 2022 torna l’evento nazionale promosso dal WWF “Urban Nature: la festa della Natura in città”, al quale quest’anno aderisce anche la Proloco Progetto Cervo. Il WWF sarà presente in più di 1.600 piazze italiane dove poter acquistare una felce in vaso e sostenere il progetto “Oasi in Ospedale”. Sabato 8 e domenica 9 ottobre la Proloco Progetto Cervo sarà in Piazza Castello con le piante di felce nei seguenti orari: sabato 8 dalle 15.00 alle 18.00 e domenica 9 dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

Urban Nature è un’iniziativa promossa dal WWF per diffondere il valore e la cura della natura in città per il benessere delle persone, rinnovando il modo di pensare e pianificare gli spazi urbani, e favorendo azioni virtuose da parte di amministratori, comunità, cittadini, imprese, università e scuole per proteggere e incrementare la biodiversità nei sistemi urbani. L’edizione 2022, dal titolo “La Natura si fa Cura”, vuole evidenziare sempre di più l’inscindibile legame tra salute umana e salute della natura, a partire dalle città.

Grazie alla raccolta fondi si potrà contribuire a regalare alle strutture pediatriche spazi naturali interamente dedicati ai bambini e alle loro famiglie, sia per momenti di rilassamento che favoriscano il recupero psicofisico, sia per svolgere attività didattiche e terapeutiche.