Al centro vaccinale dell’ex caserma Valfrè sabato 29 ottobre e sabato 5 novembre una iniziativa inserita nella campagna di vaccinazione contro lo Pneumococco e l’Herpes Zoster (fuoco di Sant’Antonio), rivolta ai cittadini di età compresa tra i 65 ed i 70 anni ed ai pazienti fragili (come diabetici, persone con basse difese immunitarie, etc).

Dalle ore 8:00 alle ore 14:00, sarà possibile ricevere la somministrazione dei vaccini anti pneumococco ed herpes zoster. Gli operatori sanitari presenti forniranno informazioni alla popolazione. Si ricorda ai cittadini di presentarsi muniti della tessera sanitaria. La vaccinazione anti pneumococco e herpes zoster può essere effettuata anche in concomitanza con la somministrazione della quarta dose e sarà proposta nelle due giornate di sabato a tutti i cittadini tra i 65 e i 70 anni già prenotati per il vaccino anticovid presso il centro vaccinale Valfrè.

L’iniziativa prevede l’accesso diretto, ma è anche possibile effettuare una prenotazione contattando il numero ASL AL 0131 307822, dal lunedì al venerdì dalle 12:30 alle 18:30.

PNEUMOCOCCO

Lo Pneumococco o Streptococcus pneumoniae è un batterio molto diffuso, responsabile di infezioni anche gravi soprattutto nei bambini con meno di 1 anno, negli adulti con più di 65 anni di età e in chi è affetto da determinate malattie o condizioni. Il vaccino anti-pneumococcico protegge da infezioni causate da questo microrganismo, quali le più frequenti polmoniti e meningiti.

HERPES ZOSTER

L’Herpes Zoster, comunemente conosciuto come “Fuoco di Sant’Antonio”, è una malattia frequente e debilitante, dovuta alla riattivazione del virus della varicella, contratto generalmente nell’infanzia, che rimane silente, anche per molti anni, nel sistema nervoso e può manifestarsi in un qualsiasi momento soprattutto negli anziani e in chi ha il sistema immunitario debilitato. L’infezione causa un’eruzione cutanea dolorosa, con la comparsa sul corpo di vescicole accompagnate da bruciore e prurito. La complicanza più comune è rappresentata dalla nevralgia post-erpetica: una sindrome dolorosa cronica che può durare mesi o, addirittura, anni dopo la guarigione delle lesioni cutanee.

Il vaccino, somministrato in dose singola, riduce il rischio di sviluppare l’Herpes Zoster e soprattutto protegge dalla nevralgia post-erpetica.

CALENDARIO CENTRI VACCINALI – FINO ALL’11 DICEMBRE

I centri vaccinali ASLAL effettuano vaccinazioni in accesso diretto nelle ultime due ore di attività, tutti i giorni di apertura.

ASL HUB Indirizzo CV CAP Prov. Comune Orari Giornate di apertura ASL AL











AMBULATORIO DISTRETTUALE CASALE MONFERRATO VIA PALESTRO 41 15033 AL CASALE MONFERRATO 8.30-15.30



PER ACCESSO DIRETTO: DALLE 13:30 ALLE 15:30 OTTOBRE: 10,13,14,17,20, 21,24,27,28,31 NOVEMBRE:3,4,7,10,11,14,17, 18,21,25,28 DICEMBRE: 1,2,5,9 AMBULATORIO DISTRETTUALE NOVI LIGURE VIA PAPA GIOVANNI XXIII 15067 AL NOVI LIGURE 8.30-14.30



PER ACCESSO DIRETTO: DALLE 12:30 ALLE 14:30

OTTOBRE: 11,12,13,18,19, 25,26,27 NOVEMBRE: 2,8,9,10,15,16, 22,23,29,30 DICEMBRE: 6,7 AMBULATORIO DISTRETTUALE TORTONA

VIA MILAZZO, 1 (EX PASSALACQUA) 15057 AL TORTONA 9.00-15.00



PER ACCESSO DIRETTO: DALLE 13:00 ALLE 15:00

OTTOBRE: 14,17,20,21,24, 28,31 NOVEMBRE: 3,4,7,11,14,17, 18,21,25,28 DICEMBRE: 1,2,5,9 AMBULATORIO DISTRETTUALE ALESSANDRIA VIA PACINOTTI, 38 150121 AL ALESSANDRIA 11.00-17.00



PER ACCESSO DIRETTO: DALLE 15:00 ALLE 17:00 OTTOBRE: 12,13,14,19,20, 21,26,27,28 NOVEMBRE: 2,3,4,9,11,16,17,18,23,25,30 DICEMBRE: 1,2,7,9 EX CASERMA VALFRÈ ALESSANDRIA DA VIA MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA 150121 AL ALESSANDRIA 8:00-15:00



PER ACCESSO DIRETTO: DALLE 13:00 ALLE 15:00 OTTOBRE: 22,29 NOVEMBRE: 5,12,19,26 MOVICENTRO, ACQUI TERME

VIA ALESSANDRIA, 9 15011 AL ACQUI TERME

8:00-14:00



PER ACCESSO DIRETTO: DALLE 12:00 ALLE 14:00 OTTOBRE: 13,14,20,21,27,28, NOVEMBRE: 03,04,10,11,17, 18,25, DICEMBRE: 1,2,9 AMBULATORIO DISTRETTUALE OVADA VIA XXV APRILE, 22 15076 AL OVADA 8:00-14:00

PER ACCESSO DIRETTO: DALLE 12:00 ALLE 14:00

OTTOBRE: 11,12,18,19,25, 26 NOVEMBRE: 2,8,9,15,16,22, 23,29,30 DICEMBRE: 6,7 PALESTRA COMUNALE (FINO AL 30.10)

(DALL’1.11) AMBULATORIO DISTRETTUALE VALENZA (FINO AL 30.10) VIA CARLO CAMURATI, 41

(DALL’1.11) VIALE SANTUARIO 74 15048 AL VALENZA 8:00-15:00



PER ACCESSO DIRETTO: DALLE 13:00 ALLE 15:00 OTTOBRE: 11,18,25, NOVEMBRE: 8,15,22,29, DICEMBRE: 6