Il dibattito pubblico (introdotto dal DPCM 76/2018) ha il compito di illustrare il progetto del quadruplicamento della linea ferroviaria Tortona- Voghera e di raccogliere, da tutti i potenziali interessati, osservazioni e proposte utili ai progettisti di Italferr, incaricati da Rfi (Rete ferroviaria italiana), per meglio valutare l’opera e i suoi impatti sul territorio.

Il Dibattito pubblico è gestito da un soggetto terzo e indipendente, il Coordinatore del dibattito, che ha il compito di far sì che tutti possano ricevere informazioni chiare ed esaustive sull’opera e proporre osservazioni e contributi relativi a possibili migliorie progettuali. In questo sito trovi tutti i materiali relativi al progetto e la raccolta di tutte le richieste a oggi pervenute (LEGGI IL QUADERNO DEGLI ATTORI).

Per partecipare puoi:

– partecipare a uno degli INCONTRI SUL TERRITORIO

Gli incontri si terranno:

1. Tortona – lunedì 24 Ottobre 2022

ore 20.30 presso sala Romita

(ISCRIZIONE ON LINE)

2. Pontecurone – martedì 25 Ottobre 2022,

ore 20.30 presso sala Soams

(ISCRIZIONE ON LINE)

3. Voghera – mercoledì 26 Ottobre 2022,

ore 20.30 presso sala Zonca

(ISCRIZIONE ON LINE)

Inoltre è possibile iscriversi di persona rivolgendosi l’URP dei comuni di Tortona, Pontecurone, Voghera.

Le iscrizioni online chiudono alle ore 9 della mattina in cui è previsto l’incontro sul territorio.

La partecipazione in presenza è vincolata alla capienza dei posti della sala e tiene conto dell’ordine di registrazione.

– INVIARE RICHIESTE di approfondimento e suggerimenti scrivendo alla mail info@dptortonavoghera.it

È possibile inviare indicazioni e richieste relative a:

viabilità (modifiche della circolazione/messa in sicurezza, aree di sosta, sottopassi e attraversamenti, etc.)

barriere antirumore (estetica e posizionamento)

aspetti ambientali e idraulici (piantumazioni, interventi per mitigare il rischio di alluvioni, l’uso sostenibile dei materiali di scavo dell’opera, etc.)

impatti della fase di cantiere (possibili disagi)

