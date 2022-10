Si terrà martedì 25 ottobre alle ore 17 presso la Camera di Commercio di Alessandria-Asti, in via Vochieri 58 ad Alessandria, il convegno “Agente Immobiliare. Un professionista, più professioni” organizzato da Fimaa Confcommercio Alessandria, Federazione che rappresenta a livello provinciale gli imprenditori del settore dell’intermediazione.

Un appuntamento rivolto agli agenti immobiliari che avranno a disposizione esperti che forniranno diversi focus tecnici, come ad esempio la proposta d’acquisto, l’incarico di vendita e la modulistica, anche in relazione agli adempimenti obbligatori.

“Fiducia, professionalità, servizi innovativi e presenza sul mondo digitale: queste a nostro parere – dichiara il presidente Fimaa Confcommercio Alessandria Emanuele Barisone – le parole chiave per rispondere alle aspettative di chi oggi si rivolge a noi per acquistare o vendere una casa oppure per affittarla. La pandemia ci ha fatto comprendere quanto sia importante abitare o lavorare in uno spazio coerente con i propri bisogni e, in questo senso, rivolgersi ad un professionista dell’intermediazione può sicuramente rendere la ricerca più efficace, più veloce e soprattutto più sicura, perché si viene seguiti in tutti gli aspetti della compravendita o dell’affitto”.

“Per poter rispondere ai bisogni clienti gli agenti immobiliari – prosegue il presidente Barisone– devono costantemente aggiornarsi sull’evoluzione della normativa, sugli aspetti tecnici e proporre servizi innovativi, in modo da fornire una consulenza qualificata e ridurre al minimo l’impatto della burocrazia e delle fasi amministrative nell’esperienza di acquisto delle persone e delle famiglie che ci affidano qualcosa di molto importante, un investimento per il loro futuro. Per questa ragione Fimaa Alessandria ha programmato una serie di incontri – il primo è quello di martedì prossimo – rivolti ai professionisti dell’intermediazione, per offrire informazioni approfondite su come affrontare nel quotidiano i piccoli e grandi problemi che si presentano nello svolgere la propria attività e per offrire spunti di confronto e di sviluppo dei nuovi scenari della professione”.

“La segreteria Fimaa Alessandria – aggiunge il segretario provinciale Fimaa Mauro Pigazzi – è a disposizione per assistere i Soci sui temi legali, commerciali, contrattualistici e di promozione e comunicazione anche con l’utilizzo delle nuove tecnologie. E’ possibile anche richiedere assistenza su casi specifici per i quali verrà fornita consulenza avvalendosi dei professionisti di riferimento per ogni materia. Senza contare tutti i servizi ed i benefit derivanti dall’appartenenza al sistema Confcommercio, tra cui segnaliamo ad esempio, in quanto di strettissima attualità, le azioni ed i servizi per contrastare il caro energia”.

AGENTE IMMOBILARE. UN PROFESSIONISTA, PIU’ PROFESSIONI – IL PROGRAMMA

Dott. Emanuele Barisone | Presidente provinciale Fimaa Confcommercio

Saluti istituzionali

Dott. Mauro Pigazzi | Segretario provinciale Fimaa Confcommercio

Introduzione

Notaio Andrea Fiorelli Bertoli

“Proposta d’acquisto: quando serve il notaio”

Avv. Giuseppe Baravaglio | Fimaa Piemonte

“L’incarico di vendita e l’evoluzione della modulistica”

Dott.ssa Rosa Maria Robazza | Registro Imprese CCIAA Alessandria-Asti

“Deposito modulistica e adempimenti obbligatori

La partecipazione al convegno è gratuita, previa registrazione compilando il form:

https://bit.ly/3ej6Dxs

Per informazioni è possibile contattare Fimaa Confcommercio Alessandria ai seguenti recapiti: e-mail fimaa@ascom.al.it, tel. 0131 314 800.

FIMAA CONFCOMMERCIO

Fimaa Confcommercio Alessandria è la rappresentanza territoriale di FIMAA, Federazione Italiana Mediatori Agenti D’Affari, la più grande Associazione del settore dell’intermediazione in Italia, con oltre 12.700 imprese associate per un totale di oltre 45mila addetti.

Aderente al sistema Confcommercio-Imprese per l’Italia, la Federazione rappresenta tutto il comparto della Mediazione: Agenti Immobiliari, Mediatori Merceologici, Mediatori Creditizi, Agenti in Attività Finanziaria, Agenti di Servizi vari e lavora in Italia e in Europa per la loro tutela sindacale e crescita professionale.