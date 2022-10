Nasce in Alessandria compie gli studi sui vari vernacoli della nostra terra I suoi scritti hanno conseguito importanti meritevoli premi letterali

La poesia per Sandro è fondamentale, ama l’arte nel senso più alto del termine, è amico con pittori rilevanti del suo tempo come: Gianni Baretta, Bendini, Alberto Boschi, Nadir Montagnana, Sirotti con i quali amalgama l’immagine con la poesia nel ruolo di coautore.

Fra le prime pubblicazioni è in libreria La parola più bella, scritta affinché ogni pensiero possa essere compagno fedele di tutti i lettor.

Importanti sono i suoi studi in merito ai dialetti piemontesi, una parte della letteratura, forse tanto trascurata quanto impegnativa.

Ecco così In dipendenza dal male, del 1982, a cui segue Stanco Dolore, premiato a Ceva con la menzione speciale Davide Lajolo.

La UTET, prestigiosa Casa Editrice, affida a Sandro la compilazione del Grande Dizionario della Lingua Italiana, un importante successo per la letteratura italiana.

La sua persona è alla Presidenza della Biennale di Poesia di Alessandria, rimanendo consulente nelle edizioni successive.

Le poesie, frutto della sua indole spirituale, hanno un qualcosa di raffinato, s’estendono verso .. la ricerca formale d’eleganza semplice, per dare dignità poetica anche al linguaggio più umile, oltre che a quello delle citazioni classiche e per lo più prosaiche, quali … strumenti espressivi e stilistici… nella consapevolezza dell’impossibilità, da parte dell’arte, di interpretare il mondo, trovando così il senso della storia, come afferma il primo volume dell’Enciclopedia Alessandrina “I Personaggi”, pubblicata da Il Piccolo, edizioni Grandi Opere.

Franco Montaldo