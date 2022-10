Tante persone hanno partecipato ieri pomeriggio in piazza Duomo e Gavino Lugano a Tortona, alla Giornata del Volontariato. “Un ringraziamento a tutte le associazioni – dicono in Comune – alle Forze dell’ordine, alla Protezione Civile, alla Consulta del Volontariato comunale e, soprattutto, ai tanti volontari per il loro impegno e la loro dedizione a favore della comunità.”

Tanti i banchetti presenti fra cui quello dei Carabinieri e della Polizia perché in qualche modo lavorano anche loro gratis: molte delle persone che arrestano infatti, vengono lasciate talvolta libere di continuare a delinquere (o quasi grazie alla libertà vigilata o all’obbligo di firma disposto dai giudici invece che il carcere) ed è allora che forse, oltre alla frustrazione del momento per un lavoro che rischia di rivelarsi quasi inutile sul momento, arriva nelle forze dell’ordine, quello spirito che anima il volontariato, cioé fare qualcosa di buono per la collettività…

Di seguito le immagini dei volontari che lavorano senza chiedere nulla e con abnegazione e non vogliono mai apparire. Almeno per un giorno all’anno vogliamo dare loro un volto e dire loro “Grazie” per quello che fanno. Di seguito altre immagini della Giornata.