Giovedì 20 ottobre alle ore 21, presso la sala convegni della Fondazione della Cassa Risparmio di Tortona in via Emilia 168, il Rotary Club di Tortona organizza la prima relazione aperta alla cittadinanza di una serie di incontri con illustri personaggi del mondo della ricerca e dell’innovazione, della cultura e della divulgazione scientifica. L’ospite sarà il magnifico rettore del Politecnico di Tortino professor Guido Saracco che parlerà del tema “Le università come prime attrici del rilancio del nostro Paese nel PNRR”. Al termine è previsto un dibattito con il pubblico presente.

La tematica è di vitale importanza in particolare nell’attuale situazione mondiale: come noto l’innovazione e la ricerca applicata costituiscono dei fattori fondamentali nella competitività del sistema industriale dei paesi avanzati. L’Italia non figura tra quelli che investono una percentuale significativa nella ricerca, sia essa accademica che privata, come fanno ad esempio Stati Uniti, Cina, Giappone, Germania e Corea del Sud. I fondi destinati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il PNRR, potrebbero modificare questa tendenza.