hanno preso il via in questi giorni i lavori per la reakizzazione di due nuove aree di sgambamento per i cani presso lparea verde in via Innocenzo Quinzio nei pressi del cimirtero urbano di Tortona.

Si tratta di opere di compensazione realizzate dalla società Iceco, la stessa che gestisce il Centro Commerciale Oasi.

Le aree sono state realizzate in quell’ area in quanto si è dovuta osservare la fascia di rispetto di metri 200 di distanza dal Cimitero in base alla Legge regionale riportata nel Piano Regolatore Generale.

La scelta delle due aree una più ampia e l’altra più piccola invece che una soltanto di grandi dimensioni è dovuta presumibilmente alla scelta di destinare una alla scelta dei cani di grossa taglia e l’altra invece per quelli piccoli.

Le arre verranno completate a breve.

Di seguito altre immagini.