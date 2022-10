Domenica pomeriggio la Delegazione FAI, Fondo per l’Ambiente italiano, e il Gruppo FAI Giovani di Tortona, sono stati ricevuti dal Sig. Luca Sforzini, recente proprietario del Castello di Castellar Ponzano.

Il Castello, mai aperto al pubblico, raccontato dallo stesso Luca Sforzini a numerosi Visitatori, è un antico maniero che fonda la sua storia dall’impero romano ai giorni nostri, passando per il Barbarossa, per la battaglia di Pavia e la battaglia di Marengo. E’ situato in una zona strategica lungo la Via Postumia a presidio del fiume Scrivia e dell’antica rete idrica costruita, sin dall’epoca romana, per rifornire la città di Tortona.

Documentato sin dal 1184 il castello è stato la residenza della famiglia Ponzano, di antiche origine franche, che ha dato il nome alla località, e nel cinquecento è passato in proprietà ai Balbi che hanno favorito un sostanziale rinnovamento dell’edificio con ampliamenti e ristrutturazioni ben visibili.

Documenti storici, testimonianze illustri e leggende tramandate legano il maniero alle dominazioni dei Romani e dei Longobardi, all’epopea del Barbarossa, vedono la presenza di monaci cistercensi e di Templari e Cavalieri di Malta, si parla del passaggio di Dante Aligheri e l’interessamento di Carlo IV, dei Visconti e degli Sforza. Grazie all’aiuto del parroco giacobino Don Gausone (la famiglia fu proprietaria del castello tra il ‘700 e la metà del ‘900) il generale Desaix attraversò lo Scrivia nei pressi del castello e si ricongiunse con le truppe francesi che hanno poi vinto la battaglia di Marengo del 14 giugno 1800.

Abbiamo avuto la possibilità di ammirare il maniero passeggiando nelle sale interne, nel giardino e nelle cantine e conoscere gli sviluppi che il Sig. Luca Sforzini intende apportare alla struttura per renderla visitabile e utilizzabile per eventi.

Il FAI e i numerosi Visitatori ringraziano il Sig. Luca Sforzini per questa meravigliosa opportunità.