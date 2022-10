Per il 29 ottobre 2022 la Sezione A.N.P.I. di Alessandria – “Claudia Balbo” ha organizzato, presso il Laboratorio Civico “CARLA NESPOLO” – Via Faà di Bruno, 39 Alessandria, un’iniziativa in ricordo della scomparsa di CARLA NESPOLO:

LA STORIA, LE STORIE, IL FUTURO

Alla presenza della sorella MARIUCCIA, alcuni amici la ricorderanno con racconti e canzoni.

Porterà i saluti ROBERTO ROSSI – presidente A.N.P.I. Comitato Provinciale Alessandria.

Parteciperanno

MARGHERITA BASSINI presidente CISSACA

presidente CISSACA GIORGIO BARBERIS professore di storia del pensiero politico e presidente del corso di laurea di scienze politiche presso l’Università del Piemonte Orientale

professore di storia del pensiero politico e presidente del corso di laurea di scienze politiche presso l’Università del Piemonte Orientale PAOLO PASI giornalista presso il TG3 della Rai

Cena alle ore 19:45 presso Il Circolo culturale nuovo Matteotti – Sala ristorante San Giorgio – cortile interno CGIL Alessandria e a seguire ci saranno gli interventi musicali dei cantautori:

TIBERIO FERRACANE

PAOLO GERBELLA

MIRCO MENNA

FABRIZIO ZANOTTI

Per informazioni e prenotazioni cena (max. 100), telefonare o inviare messaggio ad uno dei seguenti numeri: 338 5700449 – 3482893682