Il fine settimana entrante sarà caratterizzato dal ponte di Ognissanti e dagli eventi di Halloween.

La Questura di Alessandria, coadiuvata dal Commissariato di P.S. di Casale Monferrato, dalle specialità (Polizia Stradale, Polizia Ferroviaria, Polizia Postale) e da tutte le Forze dell’Ordine presenti sul territorio provinciale (Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizie Locali e Municipali), sta mettendo in atto una capillare azione di monitoraggio e prevenzione al fine di garantire la sicurezza in ogni sua declinazione, vigilando sulla realizzazione di eventi, feste e mantenendo la consueta attenzione verso eventuali raduni non autorizzati.

Sulle strade, nelle piazze, nelle stazioni ferroviarie e nelle realtà territoriali proseguirà con maggiore attenzione il presidio del territorio. A tal proposito si ricorda alla cittadinanza l’importanza di comportamenti adeguati, in particolar modo in ambito stradale e negli spostamenti ove ogni imprudenza o leggerezza può essere foriera di lesioni o messa in pericolo dell’incolumità propria ed altrui.

Si richiama anche l’attenzione sulle consuete cautele da tenere in caso di allontanamento dalla propria abitazione per villeggiature più o meno lunghe: uso consapevole dei social, controllo di vicinato, utilizzo di sistemi passivi di difesa.