La Polizia di Stato di Imperia, ed in particolare gli operatori della “Squadra volante“, ha eseguito un provvedimento di misura cautelare in carcere di un cinquantenne residente ad Imperia – L.S. – che la sera del 6 ottobre scorso si era reso responsabile di maltrattamenti nei confronti della moglie e del figlio di 8 anni.

La volante era intervenuta su segnalazione di alcuni vicini che avevano sentito una donna richiedere aiuto dal terrazzo di un condominio nel centro cittadino di Imperia; gli agenti hanno fatto ingresso nell’appartamento ed identificato l’uomo, evidentemente alterato ed in stato di ebrezza, il quale poco prima aveva minacciato ed aggredito i familiari con una forbice ed alcuni coltelli da cucina.

L’aggressore è stato ricoverato presso l’ospedale di Imperia per essere sottoposto a consulenza psichiatrica e sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, la donna ed il bambino sono stati visitati presso il pronto soccorso e giudicati guaribili, rispettivamente, in dieci e cinque giorni per le percosse subite, mentre le armi utilizzate sono state sequestrate e messe a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’appartamento della famiglia è risultato agli occhi degli operatori in uno stato di totale disordine in ogni stanza, ed in cucina, oltre a piatti con alimenti versati sul pavimento, vi era un cumulo di stoviglie ed alcune sedie rovesciate a terra.

Nel pomeriggio di ieri, quindi, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere per l’uomo, che è stato portato presso la casa circondariale di Sanremo dal personale della Questura di Imperia.