Un ulteriore segnale di vicinanza nei confronti delle famiglie vogheresi. La Giunta Comunale, su proposta dell’Assessore alla famiglia e all’istruzione Simona Virgilio, ha approvato infatti un avviso pubblico per procedere all’assegnazione di contributi per la frequenza dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa (fondi statali in favore dei comuni). L’avviso è destinato a tutte le famiglie residenti nel Comune di Voghera con figli di età da 0 a 17 anni al momento della presentazione della domanda, con un ISEE pari o inferiore ad € 30.000,00 , che hanno frequentato le attività organizzate dai centri estivi, dai servizi socioeducativi territoriali e dai centri con funzione educativa e ricreativa nell’anno 2022.

Non possono presentare la domanda le famiglie che hanno beneficiato di contributi statali, regionali o di qualsiasi altro tipo di contributo pubblico per le stesse finalità. Il contributo economico a rimborso dei costi sostenuti per la retta settimanale è calcolato come segue:

– Famiglie con ISEE inferiore ad € 15.000,00: fino a un massimo di € 300,00.

– Famiglie con ISEE pari o superiore ad € 15.000,00 e fino ad € 30.000,00: fino ad un massimo di € 200,00.

Il contributo viene erogato al genitore che presenta la richiesta di contributo e solo a presentazione dell’effettivo pagamento (copia del bonifico bancario, ricevuta/certificazione di pagamento rilasciata dall’ente gestore). Nel caso di nucleo familiare con più figli, saranno accettate più domande. Le settimane frequentate e coperte dal contributo possono essere anche non consecutive e possono essere fruite in unità di offerta differenti. Il contributo non può, in ogni caso, superare la spesa sostenuta. La graduatoria delle domande ammissibili sarà formulata tenendo conto del valore ISEE in ordine crescente. Si procederà all’assegnazione del contributo fino a concorrenza del budget disponibile pari ad € 32.725,93. Nel caso in cui le domande pervenute siano inferiori al budget disponibile, si procederà alla riparametrazione proporzionale in aumento del contributo assegnato.

“Come Amministrazione Comunale manteniamo sempre alta la nostra concentrazione e attenzione sulle famiglie vogheresi – afferma l’Assessore alla famiglia e all’istruzione Simona Virgilio -. La pubblicazione dell’avviso va in questa direzione, con un chiaro scopo di totale sostegno ed appoggio. I centri estivi e le attività ricreative e culturali rappresentano dei momenti di aggregazione sociale che possono essere sicuramente utili alle famiglie e ai nostri giovani nei periodi estivi di sospensione delle lezioni scolastiche”.

Le domande possono essere presentate dal 10.10.2022 al 9.11.2022 tramite posta al seguente indirizzo: Comune di Voghera, Ufficio Protocollo, Piazza Duomo n. 1, 27058, Voghera; tramite e-mail al seguente indirizzo: protocollo@comune.voghera.pv.it; tramite pec al seguente indirizzo: protocollo@cert.comune.voghera.pv.it . Le domande pervenute dopo il 9 Novembre 2022 non saranno ammesse. Per informazioni e assistenza è possibile contattare l’Ufficio Istruzione, tel. 0383/336424, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00.