La Giunta Comunale di Tortona, con una delibera approvata martedì 25 ottobre, ha disposto anche quest’anno, una serie di agevolazioni per la TARI, la tariffa sul servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, rivolte alle utenze non domestiche, cioè alle attività economiche (negozi, aziende, uffici, etc).

Lo stanziamento ammonta a oltre 555 mila euro, avanzo dell’apposito fondo già costituito negli anni, ma non erogato per esaurimento delle domande ed è rivolto a tutte le attività che hanno dovuto chiudere a causa delle restrizioni imposte dal Governo per contenere il contagio del Covid-19, durante le fasi di “lockdown” e successive, o che, pur rimanendo aperte, hanno registrato un calo del fatturato, tra il 2019 e il 2020, di almeno il 30%.

Il modulo per fare richiesta è già disponibile online sul sito web del Comune di Tortona alla pagina https://www.comune.tortona.al.it/portal/servizi/comunicazioni/554/pubblica/ per la compilazione è necessario accedere con SPID o CIE. Se non si dispone di credenziali SPID o CIE, si può compilare il modello PDF da inviare via PEC a comune.tortona@pec.it

La scadenza per la presentazione della domanda è fissata per il 15 novembre.

Le riduzioni verranno inserite nella bolletta che la società Gestione Ambiente emetterà all’inizio del 2023 a saldo del pagamento per la TARI di quest’anno.