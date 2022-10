Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Sanremo hanno arrestato in flagranza di reato un uomo per detenzione illecita di marjuana. Tutto è scaturito grazie al “sopraffino” olfatto di alcuni militari della stazione di Ceriana che, nel corso di un normale servizio di pattuglia del territorio, nei pressi dell’abitazione di un pregiudicato della zona, hanno sentito uno strano, ma ormai fin troppo conosciuto, pungente odore provenire da un giardino privato.

I Carabinieri hanno quindi deciso di interpellare e chiedere lumi al proprietario del fondo che, forse sorpreso dall’inaspettata visita, ha volontariamente consegnato loro tre grammi di marijuana che ha ammesso di avere con sé per uso personale.

L’odore era però troppo forte e, sebbene per tradizione orientati alla benevolenza verso l’animo altrui, questa volta i Carabinieri non si sono lasciati “prendere per il naso” e, dopo una rapida occhiata in alcuni vecchi contenitori per l’olio ed in un sacco di iuta, hanno trovato oltre quarantaquattro chili di marijuana che l’uomo, evidentemente non pago della brutta figura appena aggiunta al proprio curriculum, ha comunque dichiarato di aver acquistato per solo uso personale.Oggi si è tenuta l’udienza di convalida davanti al GIP del Tribunale di Imperia il quale ha convalidato l’arresto eseguito dai militari disponendone l’obbligo di firma