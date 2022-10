I Carabinieri di Casale Monferrato, nella giornata di lunedì mattina, hanno tratto in arresto per furto aggravato due uomini di 37 e 27 anni di Casale Monferrato, sorpresi con del materiale appena asportato da alcuni esercizi commerciali.

I Carabinieri, durante il servizio perlustrativo, nel transitare per le vie del centro storico, hanno sottoposto a controllo i due uomini, che sono stati trovati in possesso di un IPOD, di circa 200 euro in denaro contante e di un Apple IPAD, sottratto da un ristorante vicino al luogo del controllo.

I Carabinieri hanno analizzato la refurtiva e controllato le vie limitrofe del centro, constatando la forzatura delle porte finestre di altri due esercizi pubblici, riuscendo a ricostruire come i due soggetti si fossero resi gravemente indiziati, nella medesima notte, anche di altri furti, in particolare all’interno di un altro ristorante di cucina orientale, dove era stato asportato denaro contante pari a 100 euro, e all’interno di un negozio di abbigliamento del centro, dove erano stati asportati l’IPOD e del denaro contante. Questa mattina, il Giudice del Tribunale di Vercelli, dopo avere convalidato i provvedimenti, ha disposto per entrambi l’obbligo di firma alla polizia giudiziaria