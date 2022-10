Nel salone dell’Hotel Villa Liberty di Pontecurone sabato pomeriggio, in occasione del 7° Appuntamento con l’ Autore, rassegna organizzata dalla Biblioteca comunale “Sandro Castelli”Viviana Maccarini ha presentato il suo romanzo “L’estate che ho dentro”, un grande successo edito da Rizzoli, recentemente ristampato ad appena un anno dalla sua pubblicazione.

L’autrice, già ospite nel maggio scorso della scuola secondaria di I grado del paese, dove ha parlato ai ragazzi dei social e del loro utilizzo, stimolata dalle domande di Elisa Bassi, vice presidente della Biblioteca, ha raccontato al pubblico presente la genesi del suo romanzo, il sistema dei personaggi, la figura della protagonista Nina, ragazzina rimasta sfigurata in seguito ad un incidente stradale e rifugiatasi a Volpedo per sfuggire al suo ambiente familiare e scolastico milanese, nonchè la sua progressiva trasformazione interiore, avvenuta grazie ai social. Viviana Maccarini, che è recentemente volata anche ad Algeri per presentare il suo romanzo alla Fiera del libro, su invito dell’ambasciatore italiano in Algeria, ha parlato anche della sua attività di ghostwrighter e ha promesso che verrà l’anno prossimo a presentare il romanzo che attualmente è in fase di stesura.