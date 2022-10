Rizzi e Semino

Ben 20.578 euro alla Lilt, la Lega Italiana per la Lotta contro i tumori. Questa la cifra raccolta grazie al concerto che si è tenuto il 16 giugno scorso sul piazzale del Megaplex Stardust che ha visto la partecipazione di Mogol e tanti musicisti e cantanti fra cui il maestro Enzo Consogno e il tenore Emanuele Semino, ideatori della manifestazione che ha riscosso grandissimo successo con oltre duemila persone presenti.

La somma è stata consegnata questa mattina, sabato 1° ottobre, dagli organizzatori al responsabile della LILT tortonese, il medico Eugenio Rizzi durante una conferenza stampa che si è svolta presso il Circolo di Lettura, in corso Leoniero a Tortona, alla presenza di alcuni dei protagonisti dell’evento e degli sponsor promotori dell’iniziativa fra cui presidente del Derthona Basket Marco Picchi.

E’ grazie agli sponsor che hanno coperto tutte le spese organizzative, infatti, che si è potuto donare alla Lilt l’intero incasso della serata. Lungo e sterminato è l’elenco dei soggetti e delle ditte che hanno volito partecipare con un contributo che non staremo qui ad elencarle, ma ci piace sottolineare – come è stato fatto in conferenza stampa – il contributo offerto dagli oltre cento volontari.

Al Circolo di Lettura, stamattina, non è stato solo consegnato l’assegno che servirà ad acquistare un’importante apparecchiatura medica, ma è stato anche fatto il punto su quello che è stato un grande avvenimento per Tortona e non solo.

A fare gli onori di casa è stato il presidente del Circolo di Lettura Giovanni Ferrari Cuniolo, presente anche come membro dell’Amministrazione Comunale di Tortona che ha patrocinato l’evento. Giovanni infatti, come noto è anche presidente del Consiglio Comunale, una delle più importanti cariche istituzionali cittadine.

“E’ un grande onore per me essere qui – ha detto Cuniolo – a questo tavolo dove siedono i protagonisti dell’evento fra cui i il presidente del Derthona Basket, che milita in serie A e grazie alla quale tutti i giorni viene nominata la nostra città. Sono molto contento del risultato ottenuto dalla serata.”

la parola è poi passati agli ideatori e protagonisti della serata: “E’ stato un evento legato al territorio davvero riuscito e in maniera esemplare – ha detto il Maestro Enzo Consogno – è stata una lunga cavalcata difficile ma mi ha permesso di scoprire che vivo in un territorio meraviglioso. Continueremo a lavorare in questa direzione anche in futuro.”

“Abbiamo ottenuto un gande risultato – ha aggiunto Emanuele Semino – e ho provato molta emozione soprattutto quando ho visto la cifra che abbiamo donato alla Lilt, non credevo fosse così alta.”

Poi si è passati alla consegna simbolica dell’assegno con le immagini che vedete in alto e di seguito.