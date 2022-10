Se alla Fiera dell’est – come cantava tanti anni fa Angelo Branduardi – per due soldi si poteva acquistare un topolino, a quella del Gas che si è svolta ieri, sabato 1° ottobre a Tortona, si poteva acquistare davvero tanta merce e al tempo stesso trascorrere gratuiti momenti di svago come quello musicale in via Carducci, o lo scambio di capi di abbigliamento in buono stato.

E stata infatti un successo l’edizione annuale della Fiera del Gruppo Acquisto Solidale (GAS appunto) che si è svolta in via Emilia nord per tutto il giorno ed ha richiamato tantissima gente.

Una rassegna iniziata alle 9 del mattino con il mercato dei produttori biologici e banchetti espositivi degli artigiani e delle associazioni del territorio impegnate nelle tematiche degli stili di vita sostenibili – incursioni di Clown Jugo e teatro di strada a km 0 a cui sono seguiti mini laboratori estemporanei di lavoro a maglia… con le dita presso il banchetto di G. A. S. Tortona. Nel pomeriggio poi si è svolto COL-LABOR-AZIONE laboratorio di narrazione animata per bambine e bambini per divertirsi e improvvisare presso Libreria Namastè a cura di Elisa Ravetta di Teatro Sociale presente con due laboratori di teatro e giochi collaborativi.

Insomma una bella rassegna che ha contribuito a rendere più bella la Giornata di Sabato, anche perché in piazza Duomo e Piazza Gavino Lugano si è abbinata la Giornata del Volontariato di cui però trattiamo in altra parte del giornale. Per ora vi lasciamo alle immagini della Fiera del GAS che seguono.