Con ordinanza contingibile e urgente il Sindaco di Bordighera, Vittorio Ingenito, ha disposto che il Comando di Polizia Locale e l’Ufficio Manutenzione del Comune attivino tutte le misure, compresi il divieto di accesso e di sosta veicolare e pedonale, necessarie a garantire la messa in sicurezza nelle seguenti aree prospicienti gli alberi di Ficus Macrophilla:

– dietro Palazzo Comunale – via Venti Settembre;

– in piazzale Otto Luoghi (spianata del Capo).

Questo a tutela della pubblica incolumità, alla luce delle perizie dell’agronomo dottor Fabrizio Ferrari che attestano che il livello di pericolosità dei due esemplari è di categoria “C-D – elevata” per l’accertata presenza di sintomi e difetti gravi tali da far ritenere che il fattore di sicurezza naturale si sia ridotto.

Il provvedimento rimarrà in vigore fino al termine dell’intervento di messa in sicurezza dei Ficus Macrophilla, che sarà compiuto ad opera di ditte specializzate; si dovrà attendere il calo delle temperature per poter agire nel pieno rispetto del ciclo vitale degli alberi e del patrimonio verde cittadino.