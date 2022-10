Nelle giornate dal 26 al 30 settembre 2022 si è svolta presso gli stabilimenti di Agrate Brianza e di Cornaredo (MI) la settimana della sostenibilità, organizzata da ST Microelectronics, a cui ha partecipato anche il Marconi di Tortona da anni partner educational di ST.

Il “Marconi” ha avuto a disposizione uno stand dedicato ai progetti realizzati in collaborazione con l’azienda, illustrati ai dipendenti di ST ed ai ricercatori e sviluppatori, dai Proff. Fabio Cutaia e Antonio Vulcano. In particolare, è stato presentato il prototipo “Capable of Neural Network Rover”, funzionante secondo due modalità: manuale e automatico, come a dirigere una normale macchinina telecomandata, in grado di riconoscere o evitare/superare eventuali ostacoli.

Le classi coinvolte nel progetto sono state la 4AE, la 2AE, la2BE e la 2AA. Le discussioni che ne sono emerse hanno prodotto scambi e interazioni, il tutto coniugato con la filosofia “School and Industry, for life augmented” intesa come interazione con gli studenti, per dar loro la possibilità di crescita sia culturale che tecnica, in un mondo dove le competenze in ambito tecnologico sono sempre più richieste.

Alla fine di queste due giornate rimane l’auspicio che il contributo delle aziende ad alto contenuto tecnologico e di innovazione debba essere soprattutto la ricerca di soluzioni per uno sviluppo equo e sostenibile.