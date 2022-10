Come era logico ha scatenato un po’ di apprensione, l’invito del Comune di Tortona A SCOPO PRECAUZIONALE diramato ieri di non consumare l’acqua a scopo alimentare.

Noi abbiamo dato la notizia subito sul sito (mezz’ora dopo la comunicazione del Comune su FB), per cui tutti coloro che avevano una connessione internet, anche se non sono iscritti a i social, potevano collegarsi al nostro sito ed essere informati.

Se abbiamo deciso di attendere 24 ore prima di darvi un aggiornamento è stato perché nel frattempo non ci sono stati peggioramenti sulla situazione.

La buona notizia di oggi è che al momento la situazione è immutata: la macchia inquinata di lattice destinato alle cartiere (quindi un prodotto a bassa pericolosità) sversata inavvertitamente sul torrente Scrivia da dal camion a Serravalle non è ancora arrivata a Tortona, ma stagna a Cassano a causa della generale scarsità.

Quindi l’acqua attualmente erogata dall’acquedotto di Tortona non è contaminata. Quando la macchia arriverà a Tortona saranno chiuse le prese per i prelievi, quindi potrebbe esserci un calo della pressione dell’acqua.

In ogni caso nel pomeriggio il Comune diramerà probabilmente faremo un nuovo comunicato.

Ricordiamo nel frattempo che ma lo Scrivia alimenta la falda, che a sua volta alimenta l’acquedotto. Esistono filtri e sistemi di sicurezza, vengono fatte continue analisi e attualmente non esiste una situazione di rischio, per cui il consiglio del comune è stato solo prudenziale.

Si conferma che al momento non c’è stato alcun divieto di utilizzo dell’acqua potabile ma solo una comunicazione a titolo precauzionale.

Resta la possibilità di abbassamenti della pressione quando le prese per i prelievi saranno chiuse per far scorrere la macchia contaminata. Gli esiti delle prime analisi effettuate da Arpa e Gestione Acqua non indicano al momento una conclamata tossicità della sostanza sversata, che risulta un inquinante di livello 1.