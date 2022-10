Il Comune di San Bartolomeo al Mare ha ricevuto da Regione Liguria comunicazione dell’assegnazione di un contributo del fondo ministeriale per 25.000 € per la realizzazione di interventi diretti a favorire l’inclusione delle persone con disabilità. Con questo contributo l’Amministrazione comunale – che parteciperà finanziariamente con un ulteriore apporto pari a 6.250 € – conta di intervenire nel Parco Giardini Marco Polo sostituendo almeno un giuoco con un altro inclusivo e di installare una pavimentazione anti trauma per rendere più agevole l’utilizzo del Parco.

“È stata premiata la progettualità – spiega l’Assessore ai lavori pubblici del Comune di San Bartolomeo al Mare, Davide Salerno -. L’Amministrazione è da sempre molto attenta alle problematiche della inclusività”.

Si stima che l’intera operazione possa essere portata a termine entro fine marzo 2023.