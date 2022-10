Si è realizzato sabato 23 ottobre il 4° appuntamento con “Radio 15 minuti”, nell’ambito del progetto ideato da Alessandra Montini, vice sindaco di Pontecurone, su suggerimento di Paolo Boscolo, in collaborazione con Cristiano Rovaretti (in arte Kris), vicedirettore di Radio 15 minuti, e con il direttore della radio stessa Renato Arpaia. L’obiettivo della trasmissione radiofonica di Radio 15 minuti, in diretta da Pontecurone con cadenza mensile, è quello di scoprire i gusti musicali non solo dei nostri giovanissimi, ma anche di adulti e anziani, e far conoscere altre esperienze realizzate nel vasto campo della musica.

L’ appuntamento di sabato scorso, presso la Sala polifunzionale del Comune, ha visto la partecipazione di Emilio Giovannetti, presidente dell’associazione ludico-culturale Aerel, attiva sul territorio di Pavia e provincia.

L’associazione promuove il gioco intelligente, nelle forme di giochi di ruolo, giochi da tavolo e giochi di miniature. Aerel è attiva sul fronte No slot, movimento che combatte la dipendenza dal gioco d’azzardo, che può compromettere l’equilibrio psico-fisico dei giovani. Per questo l’associazione da un decennio è presente nelle scuole e in tanti contesti culturali, dove tiene corsi e conferenze su vari temi ludici e letterari.

L’intrattenimento, come si sa, può diventare una fonte di educazione straordinaria! Il programma, che è in collegamento con Radio 15 minuti, è condotto da tre speakers: Paolo, Kris e Lucky. Tutti e tre conducono la trasmissione, che si chiama “Let there be Rock Identity” e ogni puntata ha una propria vita, perchè vengono decisi in autonomia sia gli argomenti di interesse generale, sia la musica.