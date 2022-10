Giovedì 6 ottobre, alle 21, in Castello, sarà presentato “I Misteri del Graal”, il libro di Giacomo Maria Prati. La Lancia e il Cuore, Longino, Parsifal e il Graal, un viaggio di otto secoli tra storia, letteratura, spiritualità e arte.

Giacomo Maria Prati, magistrato onorario parallelamente ad una formazione giuridica sviluppa un’attitudine e una passione per i linguaggi simbolici, i testi mistici, l’iconologia, i miti e le strutture narrative di determinati linguaggi, prediligendo il ciclo dei romanzi medioevali del Graal,il patrimonio alchemico, i miti di Sparta.

Nella splendida cornice delle sale affrescate presenterà il suo ultimo volume che racconta, rilegge e riscrive il Graal quale cosa viva, attuale e vitale, che non ha perso nulla della sua potenza ad otto secoli dalla sua comparsa nell’Europa medioevale, cavalleresca ed aristocratica. Il Graal quale storia universale e interiore – dunque – che interessa tutti coloro che mettono in essere una ricerca spirituale, immedesimandosi in una narrazione.